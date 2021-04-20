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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

С сайта ОТРК исчезла запись выступления лжелекаря Хашима Зайналиева об аконите

На странице ОТРК исчезла запись интервью со скандально известным лжелекарем Хашимом Зайналиевым, который активно рекламировал лечение иссык-кульским корнем (аконит).

Интервью с ним транслировалось в информационной программе телеканала. В сюжете «эксперт» без медицинского образования пропагандировал употребление ядовитого растения против коронавируса.

Отметим, что на сайте «ЭлТР» и на YouTube-канале запись сохранена.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190848/
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