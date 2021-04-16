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Общество
Сюжет: COVID-19

Вводить карантин из-за ситуации с COVID-19 в Кыргызстане пока не планируют

Вводить карантин из-за ситуации с COVID-19 в Кыргызстане пока не планируют. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что этот вопрос ему часто задают журналисты.

«Но президент, правительство решили, что пока не будем вводить карантин», — отметил он.

Чиновник напомнил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: ношение масок, соблюдение дистанции и использование антисептиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190368/
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