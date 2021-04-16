Вводить карантин из-за ситуации с COVID-19 в Кыргызстане пока не планируют. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что этот вопрос ему часто задают журналисты.

«Но президент, правительство решили, что пока не будем вводить карантин», — отметил он.

Чиновник напомнил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: ношение масок, соблюдение дистанции и использование антисептиков.