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Общество

Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым

Уведомление о подозрении в захвате здания компании «Акнет» Кубану Ажимудинову было вручено в феврале 2021 года. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат Елена Гайворонская.

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По ее словам, заявление было зарегистрировано в ЕРПП 17 октября 2020-го.

«Дело, грубо говоря, сейчас достали из сейфа и вновь стали проводить досудебное производство», — сказала Елена Гайворонская.

Другой адвокат подозреваемого Светлана Аванова сообщила, что дело возбуждено после того, как в октябре прошлого года Кубана Ажимудинова освободили из-под стражи. Учредитель «Акнета», по ее словам, пришел в офис вместе со своми братом и сестрой.

«Ажимудинов пришел в свой офис. Первоначальным арендатором являлся мой подзащитный. В последующем лица, которые сейчас там находятся, пролонгируют договор. Кроме того, он пришел туда не с бандитами, а со своими братом и сестрой. На тот момент у сестры Ажимудинова было решение суда о том, что она является действующим исполняющим обязанности гендиректора компании. Это решение не было оспорено», — сказала Светлана Аванова.

Отметим, в октябре 2020-го в социальных сетях появилось видео, где Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в «Акнет» и пытался взять печати и ключи здания. После беспорядков в Бишкеке он пытался вернуть себе компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021-го Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189910/
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