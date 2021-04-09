Фильм о подводных свалках Иссык-Куля сняли местные экологи

Фильм о том, что творится на Иссык-Куле, и о подводных свалках на озере сняли сотрудники общественного фонда «Институт экологических решений».

«Мы привыкли считать Иссык-Куль одним из самых чистых водоемов на планете, беспечно полагая, что брошенные мимо урны на пляже, пакет или пластиковая бутылка не навредят озеру. Ветра разносят кучи мусора по побережью, часть отходов неизбежно попадает в воду. За десятилетия в прибрежной зоне популярных пляжей образовались настоящие подводные свалки», — говорится в картине.

О том, что на самом деле скрывается на глубине, знают дайверы и экологи. Много лет они бьют тревогу и пытаются привлечь внимание к проблеме. Решить ее только силами одних активистов, без государственного участия уже невозможно. И выход вроде есть. Несколько лет назад правительство Кыргызстана создало «Фонд развития природы» — для улучшения экологии в стране. Деньги на его работу перечислила «Кумтор Голд Компани». Однако проект так и не заработал в полную силу.