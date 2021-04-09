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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение ребенка в Беловодском интернате. Мать мальчика обратилась в прокуратуру

Дело по факту избиения ребенка в Беловодском интернате прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом 24.kg сообщила мать мальчика.

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«После того как следователь закрыл дело, мы обратились в прокуратуру Чуйской области, и его снова возобновили. Но оно никак не продвигается. Должна была состояться очная ставка с директором интерната, но ее так и не было. Следователь не отвечает нам, прокуратура тоже молчит. Уже больше года ничего не меняется», — рассказала она.

Напомним, 19 февраля 2020-го читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодского психоневрологического интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент. По данным ведомства, 6 февраля прошлого года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодского, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Директор интерната сказала, что у ребенка могли появиться синяки из-за того, что он катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы. ОФ «Лига защитников прав ребенка» также взял на контроль этот случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189257/
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