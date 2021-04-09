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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 5 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой».

  • 9.00-18.00 — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Ахунбаева, Руставели, Сухомлинова, Тыналиева, Бакаева, Грибоедова и Ажибека Баатыра.

У кого намечается той

Умутбек Жайлобаев

Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.

Акылбек Эшимов

Родился 9 апреля 1976 года. Заместитель председателя ЦИК.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Асылбек Айдаралиев родился 9 апреля 1941-го в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979-1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук, действительный член Национального географического общества США, действительный член Международной академии информатизации.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Принцесса Турандот».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189210/
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