В Бишкеке 9 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 5 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
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10.00-17.00 — жилмассив «Дордой».
- 9.00-18.00 — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Ахунбаева, Руставели, Сухомлинова, Тыналиева, Бакаева, Грибоедова и Ажибека Баатыра.
У кого намечается той
Умутбек Жайлобаев
Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.
Акылбек Эшимов
Родился 9 апреля 1976 года. Заместитель председателя ЦИК.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Асылбек Айдаралиев
Асылбек Айдаралиев родился 9 апреля 1941-го в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.
Первым в Киргизии в 1979-1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.
Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.
Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.
Много внимания уделяет политике в области образования и науки.
В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.
В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук, действительный член Национального географического общества США, действительный член Международной академии информатизации.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Принцесса Турандот».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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