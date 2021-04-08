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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. К митингующим присоединились депутаты ЖК

На митинг возле здания МВД вышли и депутаты Жогорку Кенеша — Наталья Никитенко, Дастан Бекешев и Айсулуу Мамашова.

Наталья Никитенко сказала, что в Кыргызстане ни одна девушка не должна подвергаться насилию.

«Когда люди говорят, что это традиции, это не оправдание. Сегодня в современном Кыргызстане это преступление. Каждый факт должны тщательно расследовать. На пленарном заседании парламента мы предложили рассмотреть ответственность руководства правоохранительных органов», — рассказала нардеп.

Отметим, что на акцию протеста собралось уже около 300 человек.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189179/
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