Коррупция в аэропорту. Экспертиза покажет состояние здоровья Мурата Примбердиева

Экс-главе ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурату Примбердиеву, задержанному по подозрению в коррупции, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

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По ее словам, следствие ведет управление внутренних дел на транспорте. Мурат Примбердиев продолжает находиться в ИВС.

«Примбердиеву назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы решить вопрос о его госпитализации», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

По версии следствия, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.