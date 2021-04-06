Поставка автобусов. В мэрии рассказали о недопонимании с «Шыдыр Жол Кей Джи»

Временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев на пресс-конференции рассказал о недопонимании с ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи».

Читайте по теме Автобусная компания не выполняет обязательства перед мэрией. Есть крупный долг

«Существует лишь недопонимание, которое в целом можно решить, но это никак не конфликт. Однако в связи с обвинениями в сторону мэрии Бишкека хотелось бы прояснить некоторые вопросы», — сказал он.

2 марта 2021 года директор компании «Шыдыр Жол Кей Джи» был на личном приеме у и. о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова, в ходе которого обсуждался вопрос об обеспечении столицы общественным транспортом.

По словам Эмиля Ункуева, были проведены неоднократные встречи вице-мэра с руководством ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» касательно дальнейшего сотрудничества по поставке от 600 до 1 тысячи автобусов на газомоторном топливе и электробусов.

«Управление городского транспорта неоднократно приглашало к диалогу руководство ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи», но наши просьбы постоянно оставались без ответа», — отметил он.

Напомним, мэрия Бишкека готова расторгнуть соглашение с компанией, она задолжала управлению муниципального имущества 1 миллион 53 тысячи сомов за аренду территории автопарка.

Кроме того, в рамках подписанного меморандума от 16 декабря 2016 года ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» обязалось поставить в Бишкек первую партию автобусов в количестве не менее 40 единиц в сроки не позднее 30 января 2017 года.