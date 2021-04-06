В ФОМС рассказали, какие медуслуги могут получить не приписанные к ГСВ пациенты

Каждый гражданин, не имеющий приписку к группе семейных врачей (ГСВ), может получить медицинскую помощь в поликлинике по месту фактического проживания, внося сооплату по прейскуранту цен. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, наличие приписки дает право на бесплатный доступ к базовому медицинскому пакету услуг. А в случае наличия статуса застрахованности — скидку до 50 процентов на сверхбазовые услуги, приобретение рецептов на медикаменты по льготной лекарственной программе со скидкой до 50 процентов.

Если гражданин желает приписаться к ГСВ не по месту проживания, то заключается договор с администрацией медучреждения на особых условиях — без активного посещения медицинских работников при вызове на дом.

В ФОМС напомнили, что каждому приписанному к ГСВ гражданину предоставляется государством право пройти бесплатный профилактический осмотр по месту жительства (прием, консультация, измерение артериального давления), бесплатные лабораторные исследования (общий анализ крови и мочи, анализ крови и мочи на сахар, кровь на холестерин, анализ мокроты, микроскопия вагинального и уретрального мазков). При наличии показаний — ЭКГ.

В случае возникновения вопросов можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113 с 9.00 до 18.00, кроме выходных (суббота, воскресенье). Звонки со всех мобильных операторов бесплатные.