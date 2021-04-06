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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Узбекские пограничники пытались препятствовать посадке саженцев у родника Чечме

В Баткене узбекские пограничники пытались помешать охраннику родника Чечме посадить саженцы. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, узбекские пограничники потребовали от охранника родника приостановить работу, заявив, что эта территория спорная.

«Местный житель занимается озеленением территории родника. Он хотел посадить саженцы. В это время узбекские пограничники спустились вниз и пытались его прогнать. Свои действия они аргументировали тем, что участок спорный. Но наши военные объяснили коллегам, что те находятся в неположенном месте, и попросили вернуться на свою территорию», — рассказали жители села Чечме.

Отметим, согласно последнему подписанному на переговорах в Ташкенте протоколу, кыргызские и узбекские села будут совместно использовать родник. Именно этот источник стал причиной конфликта в мае 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188936/
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