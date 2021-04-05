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Общество

Отопительный сезон окончен: и. о. мэра Бишкека подписал распоряжение

С завтрашнего дня в Бишкеке начнут отключать отопление, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в столице.

Согласно распоряжению, с учетом долгосрочного прогноза погоды на апрель по городу отопительный сезон — 2020/2021 считать оконченным с 6 апреля 2021 года.

ТЭЦ Бишкека, ОАО «Бишкектеплосеть», КП «Бишкектеплоэнерго» и руководителям ведомственных котельных поручено провести работу по отключению теплотехнического оборудования, обеспечивающего теплом помещения и здания столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188915/
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