Как будут работать попечительские советы в школах. Минобраз разработал порядок

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «О попечительском совете образовательных организаций».

Как отмечается в справке-обосновании, документ будет содействовать повышению качества предоставляемых услуг, прозрачности деятельности образовательных организаций, а также эффективности использования внебюджетных средств. Проект разработан во исполнение Закона «О попечительском совете» от 30 мая 2014 года.

Документом утверждаются «Типовое положение о попечительском совете образовательной организации» и «Положение по приему, ведению учета, распределению, аккумулированию и использованию средств, привлеченных попечительским советом образовательной организации».

«Типовое положение будет определять порядок создания и организации деятельности попечительского совета в образовательных и других организациях, функционирующих в системе образования, а также содействовать повышению качества предоставляемых услуг и прозрачности их деятельности, эффективности использования внебюджетных средств», — заметили в ведомстве.

В справке подчеркивается, что положение по приему будет определять порядок получения, ведения учета и распределения средств, гуманитарной помощи и других материалов, привлеченных попечительским советом из источников.