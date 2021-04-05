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Общество

Мусор в комплексе «Аска-Таш» убрали. Компания Nomad Sport извинилась

Территорию мемориального комплекса «Аска-Таш» очистили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, вчера после марафона сотрудники «Тазалыка» убрали весь мусор в указанном районе.

В свою очередь компания Nomad Sport принесла извинения за приченные неудобства.

«Мероприятие проводилось при поддержке муниципалитета совместно с госорганами. Вчера большую часть мусора мы вывезли. Остальное, что мы физически не смогли поместить в машины, собрали в пакеты и оставили, его должны были забрать работники «Тазалыка». Не учли момент, что собранный мусор могут растаскать и поднимется ветер. В 00.00 поехали в «Аска-Таш», чтобы убрать на территории. «Тазалык» выполнил свою работу на отлично, все отгрузили и убрали. Постараемся согласовывать вопросы отгрузки и больше не допускать таких упущений», — рассказали в Nomad Sport.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что после марафона Jaz Demi в Бишкеке в мемориальном комплексе «Аска-Таш» осталось много мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188842/
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