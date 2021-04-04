Как привлечь к ответственности за фотографию в соцсетях. Советы юриста

Как часто вы сталкиваетесь с тем, что ваши неудачные или личные фотографии и видео используются в публичном пространстве? Это может быть забавный снимок, опубликованный другом, или фото в стиле ню, которое слил бывший партнер.

24.kg выяснило у адвоката Елены Гавриловой, что делать, если вы не хотите видеть ту или иную фотографию в социальной сети, и как могут наказать недоброжелателя.

1 Грозят выложить интимные фото — Моя знакомая работает вебкам-моделью, и ее бывший работодатель грозит выложить в Сеть все интимные фотографии, если она уйдет из этого бизнеса. — В Кыргызстане запрещена деятельность вебкам-студий. Действия их организаторов подпадают под распространение порнографических материалов. В любом случае, когда речь идет о том, что люди общаются через камеру тет-а-тет, эта информация носит персональный характер. Если шантаж или вымогательство имеет место быть, девушка может обратиться в правоохранительные органы, поскольку это уголовно наказуемое деяние.

2 Подать заявление — Могут ли правоохранительные органы отказать в принятии такого рода заявления? — Понятие отказа в принятии заявления отсутствует. Любое заявление, которое направлено в правоохранительные органы, должно быть принято и рассмотрено. Милиция должна дать соответствующую оценку: имеет ли тут место состав преступления или проступка. Если такового нет, то досудебное производство прекращается. В любом случае распространение фотографий интимного характера подпадает под статью Уголовного кодекса — нарушение неприкосновенности частной жизни.

3 Шантажируют — Я отправила личные фотографии своему партнеру, теперь он требует деньги или грозит опубликовать их в соцсетях. Что делать? — Есть сайты, где за определенную плату администраторы выкладывают фотографии интимного характера. Удалить их вправе только заказчик по условиям договора. В данном случае действия человека, который требует с вас деньги, подпадают под статью «Вымогательство» УК КР.

4 Видео из общественного места — На выходных я вместе с друзьями был в караоке, отдыхал. Кто-то из посторонних гостей выложил видео, как я пью спиртное, пою песни. Могу ли я подать в суд или пожаловаться на этого человека? — Состава преступления в данном случае нет. Если фото или видео сделано в общественном месте — на улице, в баре, ресторане, на мероприятии, никто не может запретить публиковать это. Ничего страшного в этом нет. Публичное место предполагает наличие видеокамер и других людей. Если человек считает, что это видео или фото нарушает неприкосновенность его личной жизни, может подать иск в суд, но каждый случай индивидуален.