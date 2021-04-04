Как привлечь к ответственности за фотографию в соцсетях. Советы юриста

Как часто вы сталкиваетесь с тем, что ваши неудачные или личные фотографии и видео используются в публичном пространстве? Это может быть забавный снимок, опубликованный другом, или фото в стиле ню, которое слил бывший партнер.
24.kg выяснило у адвоката Елены Гавриловой, что делать, если вы не хотите видеть ту или иную фотографию в социальной сети, и как могут наказать недоброжелателя.
Грозят выложить интимные фото
— Моя знакомая работает вебкам-моделью, и ее бывший работодатель грозит выложить в Сеть все интимные фотографии, если она уйдет из этого бизнеса.
— В Кыргызстане запрещена деятельность вебкам-студий. Действия их организаторов подпадают под распространение порнографических материалов. В любом случае, когда речь идет о том, что люди общаются через камеру тет-а-тет, эта информация носит персональный характер. Если шантаж или вымогательство имеет место быть, девушка может обратиться в правоохранительные органы, поскольку это уголовно наказуемое деяние.
Подать заявление
— Могут ли правоохранительные органы отказать в принятии такого рода заявления?
— Понятие отказа в принятии заявления отсутствует. Любое заявление, которое направлено в правоохранительные органы, должно быть принято и рассмотрено. Милиция должна дать соответствующую оценку: имеет ли тут место состав преступления или проступка. Если такового нет, то досудебное производство прекращается. В любом случае распространение фотографий интимного характера подпадает под статью Уголовного кодекса — нарушение неприкосновенности частной жизни.
Шантажируют
— Я отправила личные фотографии своему партнеру, теперь он требует деньги или грозит опубликовать их в соцсетях. Что делать?
— Есть сайты, где за определенную плату администраторы выкладывают фотографии интимного характера. Удалить их вправе только заказчик по условиям договора. В данном случае действия человека, который требует с вас деньги, подпадают под статью «Вымогательство» УК КР.
Видео из общественного места
— На выходных я вместе с друзьями был в караоке, отдыхал. Кто-то из посторонних гостей выложил видео, как я пью спиртное, пою песни. Могу ли я подать в суд или пожаловаться на этого человека?
— Состава преступления в данном случае нет. Если фото или видео сделано в общественном месте — на улице, в баре, ресторане, на мероприятии, никто не может запретить публиковать это. Ничего страшного в этом нет. Публичное место предполагает наличие видеокамер и других людей. Если человек считает, что это видео или фото нарушает неприкосновенность его личной жизни, может подать иск в суд, но каждый случай индивидуален.
Частная жизнь
— Имею ли я право снимать пьяного дебошира или водителя на улице?
— Человек должен понимать, что, выехав в город, выйдя на улицу в нетрезвом состоянии, его частная жизнь прекращается. Гражданин должен осознавать, что он является источником повышенной опасности. Основанием для иска может послужить распространение информации, порочащей честь и достоинство, а также не соответствующей действительности. Съемка человека, управляющего источником повышенной опасности (автомобилем) в нетрезвом виде — факт, и он не может служить основанием для иска. При публикации видео вы не можете давать оценку действиям человека, нарушающего общественный порядок.