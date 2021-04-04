Афиша Бишкека на неделю: концерты, открытие выставки и кинопремьеры

6-9 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

5-9 апреля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»

Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-21 апреля. Выставка «Дебют»

Вернисаж акварелей искусствоведа, заслуженного деятеля культуры КР Гульчахры Токтосуновой.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00 (открытие).

6 апреля. Концерт к Дню спорта

Концерт подготовлен артистами филармонии.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 13.00.

8 апреля. Кинопремьеры

«Мортал Комбат» (боевик, фэнтези). Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом.

«Препод: История Галатеи» (триллер). Брэдли живет двойной жизнью: днем он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — маньяк, похищающий молодых девушек. Он просчитывает каждый свой шаг, выбирая себе жертву, оставляя на кровати платье желтого цвета для каждой из них. Обладая цепким умом, Брэдли изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром.

«Кинотеатр кошмаров» (ужасы). Случайные прохожие забредают в странный кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. А после просмотра бедолаг ждет встреча с загадочным человеком, именующим себя Киномехаником.

«ЗОЖ» (драма). У Сильвии много подписчиков в Инстаграме. Она шикарно выглядит и ведет популярный фитнес-тренинг. В сети ее боготворят, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признается, что у нее нет парня. Видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

«Минари» (драма). Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

8 апреля. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

9 апреля. Концерт Чуйского камерного оркестра

В программе «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга и «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. Главный дирижер — Народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

8, 9 апреля. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.