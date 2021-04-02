В Бишкеке 2 апреля облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 12 часов 45 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезок улицы Боконбаева;

9.00-13.00 — улица Логвиненко, 59;

9.00-14.00 — микрорайон «Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова, Куюкова, Чортекова, 19-я линия, Садырбаева), «Ала-Арча» (улица Матисакова), село Чон-Арык (улица Семетей), отрезки улиц Токтогула, Молодая Гвардия, Абдумомунова, Пушкина, бульвара Эркиндик;

9.30-14.00 — отрезки улиц Политехнической, Таш-Кумырской, Ахунбаева, Токтоналиева, переулок Горный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Ялтинской, Пархоменко;

9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», северо-восточная сторона жилмассива «Эне-Сай», восточная сторона жилмассива «Келечек, проспект Жибек Жолу от переулка Черкесского до улицы Кантемировской, переулок Черкесский, улица Кантемировская;

12.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко);

12.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, Джантошева, Ахунбаева, Бектенова, переулки Балхашский, Сумской;

13.00-17.00 — улица Жибек Жолу, 641;

15.00-17.00 — отрезки улиц Бронированной, Алтымышева, Бакаева, 7-8-9-я линия, переулок Волочаевский.

У кого намечается той

Ильхом Маннанов

Родился 2 апреля 1975 года в селе Юсупово Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Медербек Сыдыков

Родился 2 апреля 1982 года в поселке городского типа Шамалды-Сай Джалал-Абадской области. Генеральный секретарь Федерации футбола КР.

Талантбек Жамгырчиев

Родился 2 апреля 1982 года в селе Кызыл Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Эльдияр Кененсаров

Родился 2 апреля 1984 года в городе Фрунзе. Актер, капитан команды КВН «Азия MIX».

Памятные даты

Международный день детской книги

Фото 24.kg. Книга «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать

Начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.

И только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности сказки братьев Гримм и Г. Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения.

Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917-м, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

Отметим, в 2021 году в Бишкеке планируют провести международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» 23-24 апреля.

Люди, которые меняли мир

Умер марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980 года. Пятое место на Токийском марафоне 1981-го.

Умер 2 апреля 2007 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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