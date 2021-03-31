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Общество

В Историческом музее тоже отключили свет за долги

В Историческом музее отключили электроэнергию за долги. Об этом 24.kg сообщил директор Кенешбек Алмакучуков.

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По его словам, остатки недоплаченных счетов музея равны 1 миллиону 250 тысячам сомов.

«Отключили электроснабжение, несмотря на то, что Исторический музей считается стратегическим объектом категории B. Не думают, что делают вообще. Видимо, произошло секвестирование бюджета (сокращение расходов) со стороны парламента. Деталей не знаем. Платим регулярно долями по мере открытия финансирования», — рассказал Кенешбек Алмакучуков.

Ранее медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова сообщала 24.kg, что Музею изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отключат электричество за долги. Сегодня в музей во время открытия выставки пришел сотрудник ОАО «Северэлектро» и сказал, что вынужден отключить электроснабжение.

Позже в Минкультуры заявили, что сейчас ведомство работает над перераспределением денег от статьи «Прочие услуги» на «Коммунальные услуги». В Министерство экономики и финансов отправили письмо для оперативного решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188357/
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