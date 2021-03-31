Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты могут получить военный билет через три года

Заболевшие туберкулезом военнослужащие могут пройти переосвидетельствование через три года. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник лечебно-профилактического отдела военно-медицинского управления ГКДО Елена Ким.

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По ее словам, если солдат снимут с диспансерного учета, они получат военный билет о годности к военной службе.

«По месту жительства военнослужащие могут написать заявление, если их признают небольными, им выдадут военный билет», — сказала Елена Ким.

Она отметила, что все материалы по этому факту переданы в Военную прокуратуру.

«Все больные получают соответствующее лечение. Каждому назначается лечение индивидуально. У всех больных закрытая форма туберкулеза», — сказала Елена Ким.

Начальник штаба войсковой части 99717 Руслан Абдулдабеков заявил, что сейчас болеют 26 солдат срочной службы, еще двое, о которых ранее указывалось, не относятся к Силам воздушной обороны.

«Первоисточник был выявлен, это призывник одного из военкомата. Связь с его родителями ведется в рамках следствия. Родители не говорили диагноз призывника. У него было подозрение на другую болезнь, его заменили. Медперсонал пытался узнать о заболевании, но родители не пошли на контакт», — сказал Руслан Абдулдабеков.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.