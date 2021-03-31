10:54
USD 84.78
EUR 99.58
RUB 1.12
Общество

В Высшей аттестационной комиссии рассказали о своей работе

Сотрудники Высшей аттестационной комиссии заявляют о поддержке руководителя Бакыт Тыналиевой.

По словам профессора Болотбека Бийбосунова, сегодня в ВАК разработаны электронная программа и сайт, где можно отследить работы соискателей научных степеней. Продолжается борьба с плагиатом. «Естественно, ввиду этих изменений, направленных на искоренение коррупции и усиление прозрачности работы ВАК, появилось много недовольных», — сказал он.

Участники пресс-конференции добавили, что работа ВАК цифровизирована и председатель комиссии не может сама принимать решения в пользу тех или иных соискателей. Это прерогатива президиума. 

Напомним, ранее распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова Бакыт Тыналиева была отстранена от должности председателя ВАК. Сообщение появилось на официальном сайте кабмина. Затем пресс-релиз удалили. Позднее, как сообщили 24.kg в аппарате, готовится встречный документ о ее восстановлении.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188243/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
В Высшей аттестационной комиссии разделились на группы за и против руководителя
Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу
Скандал в Оперном. Аида Касымалиева предлагает создать депутатскую комиссию
В Высшей аттестационной комиссии опять скандал: выступают против руководителя
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
Скандал в Оперном. Ответственность за срыв спектакля возложили на молодежь
Скандал в Оперном. Руководство театра признало, что договор был сырым
Скандал в Оперном театре. Руководство ждет повышения зарплаты для сотрудников
Скандал в Оперном. В правительстве обсудили инцидент на балете «Лебединое озеро»
Скандал в Оперном. Артисты работают без трудового договора
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
31 марта, среда
10:39
Начальнику Генштаба Вооруженных сил присвоили звание генерала Начальнику Генштаба Вооруженных сил присвоили звание ге...
10:34
НДПК № 15! Наша партия обеспечит население страны вакциной от COVID-19
10:32
В Высшей аттестационной комиссии рассказали о своей работе
10:27
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
10:24
Космосбеку Чолпонбаеву изменили меру пресечения