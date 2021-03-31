В Высшей аттестационной комиссии рассказали о своей работе

Сотрудники Высшей аттестационной комиссии заявляют о поддержке руководителя Бакыт Тыналиевой.

По словам профессора Болотбека Бийбосунова, сегодня в ВАК разработаны электронная программа и сайт, где можно отследить работы соискателей научных степеней. Продолжается борьба с плагиатом. «Естественно, ввиду этих изменений, направленных на искоренение коррупции и усиление прозрачности работы ВАК, появилось много недовольных», — сказал он.

Участники пресс-конференции добавили, что работа ВАК цифровизирована и председатель комиссии не может сама принимать решения в пользу тех или иных соискателей. Это прерогатива президиума.

Напомним, ранее распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова Бакыт Тыналиева была отстранена от должности председателя ВАК. Сообщение появилось на официальном сайте кабмина. Затем пресс-релиз удалили. Позднее, как сообщили 24.kg в аппарате, готовится встречный документ о ее восстановлении.