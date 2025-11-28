Коррупционный скандал в Украине. Обыски проходят в доме главы офиса президента

К главе офиса президента Украины Андрею Ермаку пришли с обысками, сообщают местные СМИ.

Около десяти сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зашли на территорию правительственного квартала и начали обыск у чиновника, сообщает «Украинская правда».

Информацию об обысках у правой руки Зеленского подтвердили депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Предполагается, что обыски у Андрея Ермака могут быть связаны с делом Тимура Миндича о масштабной коррупционной схеме в области энергетики.

В Раде утверждают, что эти обыски связаны не только с «делом Миндича», но и давлением главы офиса президента на антикоррупционные органы.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Вчера его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.