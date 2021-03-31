В Бишкеке 31 марта облачно, вечером дождь. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Васильева, Тоголока Молдо, Правды, Киевской, переулок Майли-Сайский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Жийделуу, Кыз-Сайкал, Байсак, Эрмек), «Колмо» (улицы Талды-Суйская, Мыскал, Жанылык, Жаштык, Махатмы Ганди, Алыбаева, Мадина, Достук, Ала-Букинская, Кулиева), отрезки улиц Лущихина, Луговой, Чайковского, Тойгонбаева, Черноморской;

9.30-14.00 — отрезки улиц Сеченова, Перекопской, Боталиева, Тыныстанова;

10.00-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, Целиноградской, Саратовской, Курманалиева, Фрунзе;

14.00-17.00 — отрезки улиц Хмельницкого, Тульской, Хвойной, Широкой, переулки Марийский, Черкесский, Цветочный.

У кого намечается той

Надира Джусупбекова

Родилась 31 марта 1964 года в городе Оше. Заместитель министра образования и науки КР.

Памятные даты

В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая I. Через месяц после этого, 31 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистко-ленинской пропаганды в крае.

Сформирован спецназ «Скорпион»

В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.

«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2001 году переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».

Международный день резервного копирования

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Урмат Алымкулов

Фото из интернета. Урмат Алымкулов

Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.

После окончания средней школы в 1978-м поступил в Московский архитектурный институт. В 1976-1987-х архитектор Фрунзенского горпроекта. Заслуженный архитектор Киргизской ССР. Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в Бишкеке. Фото Владислава Ногая. Площадь Победы в Бишкеке Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций. Умер в 2016 году.

Родился государственный деятель Абдужапар Тагаев

Фото из интернета. Абдужапар Тагаев

Родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996-х.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.

Умер в 2017 году.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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