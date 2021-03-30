Стоимость рекультивации столичной свалки может повыситься из-за неопределенности ее границ. Об этом сообщили в отделе реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами» муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» (БСП).

По его данным, в рамках компонента проекта «Закрытие и рекультивация существующей свалки» подрядчик провел дополнительные топографические изыскания для определения границ свалки, в ходе которых выявил слой залежалого мусора за пределами действующего полигона. Он обратился к государственным органам для получения официального заключения по вопросу дополнительного объема мусора.

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«ГАООСиЛХ выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы на раздел охраны окружающей среды к проекту от ноября 2019 года. При этом ведомство определило, что БСП необходимо осуществить выполнение рекультивационных работ по всей территории обнаруженной свалки (в том числе не отраженной в проекте. — Прим. 24.kg), а также предусмотреть дополнительные работы по сбору и переработке мусора вплоть до бывших границ СЭЗ. В случае невозможности переброски мусора, расположенного вне территории полигона, рассмотреть увеличение границ рекультивационного участка», — отметили в отделе.

В отделе добавили, что в начале 2021 года Бишкекглавархитектура сообщила, что работы по определению границы свалки временно приостановлены из-за накладки ее с границами Аламединского района Чуйской области. БСП направил письмо на имя вице-мэра Азамата Сагындык уулу относительно организации встречи для урегулирования вопроса оформления дополнительной территории общей площадью 3,8 гектара.

«В связи с расширением территории действующей свалки ожидается увеличение стоимости реализации проекта. Вопрос будет обсуждаться с подрядчиком, инженером проекта после получения госакта на пользование землей и утверждения проектной документации с учетом дополнительных территорий, требующих рекультивации», — отметили в отделе.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них уже освоено 10 миллионов 543 тысячи 633,72 евро, завершены или находятся на стадии завершения компоненты: «реконструкция площадок под контейнеры для сбора ТБО», «поставка контейнеров для сбора ТБО», «закупка транспортных средств для сбора ТБО», «поставка спецтехники для полигона».