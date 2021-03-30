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Общество
Сюжет: COVID-19

Айнура Акматова: Состояние получивших прививку от COVID-19 удовлетворительное

Состояние всех получивших прививку от COVID-19 удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она напомнила, что накануне в Кыргызстане стартовала кампания по вакцинации.

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«Всего было привито 100 человек. В том числе в Бишкеке — 42 (из них 40 медиков, один педагог и один человек старше 65 лет), Чуйской обаласти — 30 (из них 29 медиков и один пожилой), Оше — 28 медиков», — отметила Айнура Акматова.

Она напомнила, что первым прививку получил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. «Его состояние удовлетворительное, как и остальных граждан, получивших прививку», — сказала Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188096/
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