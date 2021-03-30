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Общество

В Турции введен комендантский час. На туристов не распространяется

В большинстве провинций Турции вновь введут комендантский час по выходным, объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Минздрава Турции, в субботу в стране выявили 30 тысяч 21 зараженного COVID-19, что стало максимальным показателем с начала декабря. В зону высокого риска входят в том числе Стамбул, Анкара, Анталья и Измир. В зоне среднего и низкого риска остаются лишь несколько провинций на юго-востоке страны.

«Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что кафе и рестораны во время комендантского часа могут работать только навынос, в остальное время они должны принимать не более половины посетителей от своей вместимости», — сообщает издание.

Указывается, что на туристов эти ограничения по-прежнему не распространяются — они свободно могут гулять по городу. 

Отметим, регионы Турции поделены на четыре категории: низкий, средний, высокий и очень высокий риск по распространению коронавируса. С 1 марта в первых двух полностью отменили комендантский час по выходным, в первых трех открылись закрытые с конца ноября кафе и рестораны, им разрешили принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50 процентов. В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом СoronaVac. В первую очередь прививку получили медики, учителя и пожилые. Всего обе дозы вакцины ввели уже 6 миллионам граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188086/
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