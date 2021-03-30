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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Семь тысяч китайцев, работающих в Кыргызстане, хотят вакцинироваться

Около 7 тысяч китайцев, работающих в Кыргызстане, стоят в очереди на вакцину от COVID-19. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в приоритете медики, пограничники и другие лица из группы риска.

«Сначала им сделаем, а потом дадим», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев, отвечая на вопрос, могут ли обычные граждане получить прививку в случае отсутствия желающих из групп, которые определены приоритетными.

Вы увидите, через месяц потребность в вакцине будет большая. Идет рост COVID-19, если не остановим его распространение, повторим июль 2020 года. Нужно обязательно вакцинироваться.

Алымкадыр Бейшеналиев

В Кыргызстане начался пусковой этап вакцинации китайской вакциной Sinopharm. Ее хватит лишь на 75 тысяч человек. Развернуты специальные пункты вакцинации в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

В рамках механизма COVAX Кыргызстану выделят 2,6 миллиона вакцин от коронавируса. Ожидается и вакцина из России «Спутник V». Сроки этих поставок пока неизвестны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188069/
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