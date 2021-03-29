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Общество
Сюжет: COVID-19

Алымкадыр Бейшеналиев первым получит вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев первым получит вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге, посвященном началу первого этапа вакцинации от COVID-19.

Он напомнил, что в Кыргызстан поступила китайская вакцина Sinopharm.

«Говорили, что надо, чтобы министр на себе испытал. Поэтому сначала сделаю я, мои заместители», — отметил он.

Кроме того, министр сообщил, что в рамках механизма COVAX Кыргызстану выделят 2,6 миллиона вакцины от коронавируса.

Он напомнил, что в сентябре страна подала заявку на участие в этой программе.

«Сначала нам предлагали вакцину Pfaizer, но там необходимо обеспечить холодовую цепь. Поэтому предложили вторую — AstraZeneca. Она должна была поступить в марте, но в некоторых странах появились осложнения, и мы написали, что хотим узнать о причинах смертей, тромбоэмболии. И когда скажут, что не вакцина причина, тогда можно начинать», — сказал он.

Министр добавил, что изначально в рамках механизма стране должны были дать примерно 1,2 миллиона доз вакцин. «Сейчас обещают 2,6 миллиона», — сказал он. Алымкадыр Бейшеналиев не уточнил, какая именно вакцина будет поставлена в рамках механизма.

«Кроме того, ждем вакцину из России «Спутник V», в мае-июне, думаю, получим», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187901/
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