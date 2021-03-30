Троллейбусные маршруты № 5 и 14 возобновили работу в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, накануне из-за аварии на подстанции вносились временные изменения в схемы маршрутов. Авария устранена и троллейбусы № 5 и 14 курсируют в прежнем режиме.
В мэрии напомнили, что по вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по номерам:
- управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553022753;
- Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905.