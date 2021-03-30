Троллейбусные маршруты № 5 и 14 возобновили работу в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне из-за аварии на подстанции вносились временные изменения в схемы маршрутов. Авария устранена и троллейбусы № 5 и 14 курсируют в прежнем режиме.

В мэрии напомнили, что по вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по номерам: