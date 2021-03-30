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Общество

Троллейбусные маршруты № 5 и 14 возобновили работу в прежнем режиме

Троллейбусные маршруты № 5 и 14 возобновили работу в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне из-за аварии на подстанции вносились временные изменения в схемы маршрутов. Авария устранена и троллейбусы № 5 и 14 курсируют в прежнем режиме.

В мэрии напомнили, что по вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по номерам:

  • управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
  • Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553022753;
  • Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188054/
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