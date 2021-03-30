В Бишкеке 30 марта дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Кумарыкской, Трудовой, Интергельпо, Мозолева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, Медерова, Тыныстанова, Фатьянова, Радищева;

9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);

9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, вдоль БЧК (южная сторона) от улицы Алма-Атинской до Буденного;

9.30-18.00 — отрезки улиц Лебедева-Кумача, Кулатова, Шоорукова, Абая;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур);

11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);

12.00-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;

13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Женижок, Сайма-Таш, переулки Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен).

9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Фрунзе, Туголбая Ата, Ибраимова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Данияр Амангельдиев

Родился 30 марта 1982 года в селе Чуй. Мэр Токмака.

Эдгар Бернхардт

Родился 30 марта 1986 года в селе Новопавловка Чуйской области. С 2014-го — игрок сборной Кыргызстана по футболу (полузащитник).

Памятные даты

Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США

Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).

Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске обнаружили золото и минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Люди, которые меняли мир

Родился борец Кенжебек Омуралиев

В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.

Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.

В 1989-м стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993-м занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998-2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

Умер архитектор Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в Маргелане (Республика Узбекистан).

Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Фото ЦГА КФФД КР. Один из проектов Геннадия Кутателадзе Ошский рынок

Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015-го.

Куда сходить Культура