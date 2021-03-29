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Общество

Более трех гектаров в Чуйской области вернули государству

Более трех гектаров земельного участка в Кеминском районе Чуйской области вернули в муниципальную собственность. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Отмечается, что решением Кеминского районного суда Чуйской области от 9 декабря 2014 года в нарушение требований земельного законодательства Кыргызстана признали право частной собственности на 3,5 гектара пастбищных угодий на территории мэрии Орловки Кеминского района. 31 июля 2019-го прокуратура района подала в Чуйский областной суд апелляцию на это решение. 30 сентября 2019 года суд ее удовлетворил и решение Кеминского районного суда отменил.

«Постановлением Верховного суда от 11 февраля 2020-го кассационная жалоба представителей собственников вышеуказанного земельного участка об отмене решения Чуйского областного суда от 30 сентября 2019 года оставлена без удовлетворения. 18 марта 2021-го прокуратура района на имя мэра Орловки внесла предписание об устранении нарушений закона и о принятии на баланс указанного земельного участка. 23 марта 2021 года мэрия Орловки предписание прокуратуры исполнила», — рассказали в прокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188008/
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