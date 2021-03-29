Умершего в Китае кыргызстанца похоронили спустя четыре месяца

Кыргызстанца, умершего в Китае, похоронили спустя четыре месяца. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

Уточняется, что Э.Кенжебаев умер 22 ноября 2020 года в Китае. Ранее дочь усопшего сообщила, что перевела почти $13,5 тысячи для транспортировки тела своего отца из Китая. Но вопрос долгое время не решался. Она с просьбой о помощи обратилась в Джалал-Абадскую правозащитную организацию «Справедливость».

Спустя некоторое время департамент консульской службы МИД сообщил о трудностях, которые не позволили своевременно вывезти тело кыргызстанца из Китая.

Накануне тело 58-летнего было предано земле. Его похоронили рядом с могилой отца.