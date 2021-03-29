Сергей Новоселов рассказал о съемке на пленку и открыл в Бишкеке свою выставку

В Бишкеке открылась выставка мастера пленочной фотографии Сергея Новоселова.
Экспозиция привлекла внимание не только любителей пленки, но и тех, кто только собирается попробовать себя в этом виде искусства. Тем более поучиться было у кого: на открытии были сам автор, а также мастер пленочной фотографии Наиль Миркурбанов.
На вопрос, какую камеру выбрать для съемки на пленку, Сергей Новоселов ответил: «Чем проще, тем лучше». «Если человек берет камеру за $1 тысячу, то это не значит, что у него получится шедевр, снимать надо на то, что у тебя есть. Главное при съемке — это включать голову», — отметил фотограф.
Интересный факт
Автор снимка «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгений Халдей свой первый фотоаппарат собрал в 12 лет из бабушкиных очков и картонной коробки.
Прежде чем взять в руки «Зенит» или «Смену», советскую пленочную камеру в Бишкеке можно купить за 500 сомов, Сергей Новоселов советует приобрести книгу Виктора Микулина 1958 года «25 уроков фотографии». Но, как оказалось, фотоаппарат — это не основной расход, основные траты пойдут на пленку, ее проявку и печать снимков.
Цены на профессиональную фотопленку, например, начинаются от 800 сомов за 36 кадров. Начинающие художники должны быть готовы к тому, что несколько первых катушек они испортят полностью.
Пленочная фотография хорошо развита за рубежом, где есть лаборатории и магазины. Многие фэшн-фотографы мировых журналов снимают именно в этом жанре. У нас же есть несколько энтузиастов, которые привозят пленку, они же могут ее вам проявить и оцифровать.
Еще одна сложность — результат работы можно увидеть только тогда, когда напечатаешь снимок или получишь скан.
И еще — никогда не открывайте заднюю крышку фотоаппарата, пока не отснимете пленку до конца.
Если после всего прочитанного у вас появилось желание снимать на пленку, то вы избранный. Ведь только они получают удовольствие от процесса, готовы часами ждать нужный свет ради одного кадра, а «рождение» каждого снимка помнят во всех подробностях.
Выставка в арт-баре «Чемодан Зусмановича» продлится до четверга.