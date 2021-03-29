Сергей Новоселов рассказал о съемке на пленку и открыл в Бишкеке свою выставку

В Бишкеке открылась выставка мастера пленочной фотографии Сергея Новоселова.

Экспозиция привлекла внимание не только любителей пленки, но и тех, кто только собирается попробовать себя в этом виде искусства. Тем более поучиться было у кого: на открытии были сам автор, а также мастер пленочной фотографии Наиль Миркурбанов.

Сергей Новоселов рассказал об особенностях работы с пленочными фотоаппаратами, которых в одно время у него было около 150 штук. Несколько экземпляров из своей коллекции он принес и на открытие. Мало того, что принес, так еще и разрешил подержать в руках. Обычно владельцы не очень охотно дают кому-либо свои камеры. Но после рассказа Сергея Новоселова, как он однажды удивил иностранных гостей тем, что разбил грецкий орех одним из своих фотоаппаратов, стало спокойнее за его технику, представленную на выставке.

На вопрос, какую камеру выбрать для съемки на пленку, Сергей Новоселов ответил: «Чем проще, тем лучше». «Если человек берет камеру за $1 тысячу, то это не значит, что у него получится шедевр, снимать надо на то, что у тебя есть. Главное при съемке — это включать голову», — отметил фотограф.

Интересный факт Автор снимка «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгений Халдей свой первый фотоаппарат собрал в 12 лет из бабушкиных очков и картонной коробки.

Прежде чем взять в руки «Зенит» или «Смену», советскую пленочную камеру в Бишкеке можно купить за 500 сомов, Сергей Новоселов советует приобрести книгу Виктора Микулина 1958 года «25 уроков фотографии». Но, как оказалось, фотоаппарат — это не основной расход, основные траты пойдут на пленку, ее проявку и печать снимков.

Цены на профессиональную фотопленку, например, начинаются от 800 сомов за 36 кадров. Начинающие художники должны быть готовы к тому, что несколько первых катушек они испортят полностью.

Пленочная фотография хорошо развита за рубежом, где есть лаборатории и магазины. Многие фэшн-фотографы мировых журналов снимают именно в этом жанре. У нас же есть несколько энтузиастов, которые привозят пленку, они же могут ее вам проявить и оцифровать.

Еще одна сложность — результат работы можно увидеть только тогда, когда напечатаешь снимок или получишь скан.

И еще — никогда не открывайте заднюю крышку фотоаппарата, пока не отснимете пленку до конца.

Если после всего прочитанного у вас появилось желание снимать на пленку, то вы избранный. Ведь только они получают удовольствие от процесса, готовы часами ждать нужный свет ради одного кадра, а «рождение» каждого снимка помнят во всех подробностях.

Выставка в арт-баре «Чемодан Зусмановича» продлится до четверга.