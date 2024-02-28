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Общество

В Бишкеке открылась фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия фотовыставки «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан» и презентации книги с уникальными снимками природы нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Выставка представлена в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Акылбек Жапаров заявил, что выполненная работа по исследованию озера Иссык-Куль не останется без внимания государственных учреждений и прежде всего Национальной академии наук, Академии наук Российской Федерации и общественных организаций.

Авторами проекта являются: Михаил Флинт — автор проекта и фотографий, ведущий российский ученый-биоокеанолог, доктор биологических наук, академик Российской академии наук; Владимир Онопко — технический специалист и консультант в области современного фотооборудования; Петр Завьялов — заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН; Салмор Алымкулов — соавтор данных проектов, организатор научных экспедиций, лауреат государственной премии Кыргызстана по науке и технике, доктор технических наук, профессор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287850/
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