Оставить след. Как фотограф Даниль Усманов пишет историю снимками

Документальный фотограф Даниль Усманов смотрит на Кыргызстан через объектив, в котором нет случайных деталей. Его герои — обычные люди, улицы и моменты повседневной жизни, где происходят незаметные, на первый взгляд, но важные изменения.

В своих работах он фиксирует тишину времени, процессы, мимо которых мы привыкли проходить, не останавливаясь. В интервью 24.kg Даниль рассказал о своем пути в профессию и о том, с какими трудностями сталкивается документальный фотограф сегодня.

— Почему вы выбрали профессию фотографа?

— Я отдыхал в спортивном лагере, занимался легкой атлетикой. Тогда еще были популярны телефоны-раскладушки, и брат дал мне свой. Я фотографировал на него, пытался менять настройки, хотя ничего особо не менялось. У нас был тренер, и он спросил, кем я хочу стать. Я почему-то сказал, что хочу быть фотографом — сама мысль просто пришла в голову. Тренер дал мне свой фотоаппарат и попросил сделать его снимки с воспитанниками. Позже родители купили мне камеру, и я снимал в школе и везде, где только мог.

— Проблема в том, что профессионально навыкам фотографа нигде не обучали. Я искал разные фотокружки и нашел центр детского творчества. Помню, занятия проходили два раза в неделю. В один из дней нам принесли журналы и попросили выбрать одну фотосерию, которая понравилась. Мое внимание сразу привлекли черно-белые снимки — серия о забастовке шахтеров на Донбассе. Я тогда еще не понимал, как это снято. Мне объяснили, что это репортажная съемка, работа фотографов газет. Тогда я впервые понял, что меня тянет именно туда.

Папа всегда покупал газету «Вечерний Бишкек». Мне было интересно рассматривать фотографии, читать статьи. Казалось удивительным, что к статье нужно сделать одну фотографию, которая полностью отражает событие. Я пришел в редакцию «Вечернего Бишкека», познакомился с Владимиром Пироговым, который тогда заведовал отделом иллюстраций, и попросился на стажировку. Несколько месяцев показывал свои работы.

Однажды в отделе все были заняты, и мне предложили самому съездить на съемку. Я очень нервничал, и, по-моему, вышло не очень — мне казалось, что все недовольны. Но меня продолжали приглашать, и потом я получил удостоверение внештатного корреспондента. Все вечерние и выходные съемки стали моими — так я и начал заниматься фотожурналистикой. Параллельно работая, я окончил школу документальной фотографии.

— Какие темы о Кыргызстане, на ваш взгляд, до сих пор остаются вне внимания фотографов?

— Мне кажется, в Кыргызстане вообще много тем, которые никто не снимал, о которых мало говорили. Вся Центральная Азия — это настоящий клондайк историй. Но есть и другой момент, у нас в СМИ, на мой взгляд, плохо развита культура фотопроектов и фотоисторий. Чаще всего снимают для зарубежных изданий, и их интересуют только определенные темы — далеко не все. Но при этом Кыргызстан невероятно интересный. Можно просто ездить и снимать — и всегда найдешь историю.

— В условиях современности остается ли популярной профессия фотографа?

— Я застал времена, когда Instagram и TikTok еще не были популярными. Помню, как люди радовались, когда я приезжал делать снимки. У них не возникало вопросов: «Зачем? Почему? Где это будет опубликовано?».

Люди были доброжелательнее. Сейчас у многих есть страх стать «популярными» — возможно, из-за мемов, шуток, всего того, что появляется в интернете. Даниль Усманов

Есть недоверие, если что-то фотографируешь, люди думают, что за этим стоит какой-то умысел. Поэтому работать стало сложнее. Раньше, наоборот, люди в большинстве своем мечтали попасть в газету или на телевидение.

Еще замечаю, что раньше фотографов всегда приглашали на мероприятия, а теперь многие сами снимают на телефоны — и кажется, что потребность в фотографах исчезла. Но уверен, что эта профессия нужна. То, что мы снимаем, потом может уйти в архивы и остаться для будущих поколений.

— Бывали разные моменты. Например, в январе позапрошлого года мы были в городе Муйнак в Каракалпакстане и попали на Аральское море во время шторма. Капитан сказал, что выходить в море опасно, но все же решил попробовать поплыть. Мы были на резиновой лодке, нас сильно качало, я думал, что перевернемся. Но все закончилось благополучно, я тогда старался сфокусироваться на съемке.

Помню съемки во время коронавируса. Людям было не до меня, они переживали за близких. Но я понимал, что это важно снять для истории, для того, чтобы показать работу волонтеров, врачей. Даниль Усманов

Бывает приеду, а меня там вообще не рады видеть. Но для фотоистории важно снять, я терплю косые взгляды и продолжаю свою работу.

Недавно я снимал фильм про водителей, поехал на место аварии, где один автомобиль вылетел на встречную полосу, другой водитель остановился и побежал помогать, а я начал его снимать. Ведь о таких людях тоже нужно знать. Окружающие начали возмущаться, зачем снимаю, я пытался объяснить, что фотографирую не саму аварию, а человека, который оказывает помощь, но люди не поняли меня. Понятно, что кругом кровь, но моя работа показать и таких людей, которые не остаются в стороне.

— У меня нет одного главного проекта. Я всегда стараюсь быстрее закончить работу и заняться новой историей, не зацикливаться на одной. Все истории для меня интересные и уникальные. Какие-то мне нравилось снимать больше, какие-то — меньше.

Если честно, мне не всегда хочется смотреть на свои фотографии — больше нравится сам процесс. Подъехать, договориться, получить доступ, оказаться в необычных условиях, все снять, собрать историю — вот это по-настоящему интересно.

— Недавно вернулся со съемок документального фильма про Шелковый путь. Буквально на днях прошла выставка моих работ в Кыргызском Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и Домкульте — это молодежное творческое пространство. Скоро собираюсь в Усть-Каменогорск создавать фотографии для французского журнала.