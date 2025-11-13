В Париже прошли фотовыставка и церемония Huawei XMAGE Awards 2025

В Париже прошла церемония Huawei XMAGE Awards 2025, сообщает портал Huawei Central.

Победителям вручили награды конкурса и открыли ежегодную выставку фоторабот «Мир, я и ты». Мероприятие прошло совместно с международной ярмаркой Paris Photo, одним из крупнейших событий в мире современной фотографии.

Выставка Paris Photo проводится с 1997 года и ежегодно собирает свыше 100 тысяч посетителей. Совместная выставка Huawei и Paris Photo в этом году стала уже третьей.

В этом году на конкурс Huawei XMAGE Awards 2025 поступило более 743 тысяч снимков из 78 стран и регионов. Помимо трех основных категорий, выделен специальный список XMAGE 100, куда вошли лучшие работы вне конкурса. Из него были выбраны три победителя «Гран-при года».

Каждая из работ, по словам жюри, демонстрирует, как мобильная фотография позволяет увидеть не только кадр, но и эмоцию, момент, состояние.