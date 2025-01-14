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Общество

Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись» открылась в Бишкеке

В музее-мастерской Суйменкула Чокморова открылась фотовыставка «Чтобы осталось — поделись». Об этом сообщает мэрия.

Уточняется, что автор экспозиции — студентка Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой Арууке Табылды кызы. Она включает 33 черно-белые фотоработы, «объединенные идеей баланса между материальным и духовным мирами».

«Автор исследует философию, согласно которой в физическом мире потеря неизбежна при делении материальных благ, а в духовном мире обмен идеями и знаниями только обогащает участников.

Выставка сопровождается перформансом. Посетители могут сканировать QR-коды у каждого экспоната, прослушать аудио с голосом автора, который раскрывает философский контекст фотографий», — говорится в сообщении.

Выставка будет проходить до 31 января. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316658/
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