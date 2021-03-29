В Координационный совет по правам человека при кабмине поступило шесть жалоб

Секретариатом Координационного совета по правам человека при правительстве в 2020 году направлены ответы в Министерство иностранных дел для дальнейшего препровождения в комитеты ООН по трем индивидуальным и коллективным жалобам. В целом за прошлый год на рассмотрение поступило шесть жалоб.
Все жалобы касались бесчеловечного обращения в период содержания под стражей, применения пыток и неспособности провести эффективное расследование. Созданы соответствующие рабочие группы по их рассмотрению. Даны 10 поручений, сроки их исполнения — в течение первого квартала 2021 года (который уже практически закончился. — Прим. 24.kg).
Отмечается, что обеспечение прав и свобод человека в Кыргызстане является одной из основных целей развития страны, призванной улучшить положение граждан путем создания достойных условий жизни, гарантии свободы и неприкосновенности личности, а также социальной защищенности.
В свою очередь в ежегодном докладе международной неправительственной организации Freedom House «Свобода в мире — 2021» (Freedom in the World 2021) сообщается, что уровень свободы в Кыргызстане резко ухудшился за последний год. Рейтинг республики снизился на 11 пунктов, из-за чего страна была включена в категорию несвободных вместе с остальными странами Центральной Азии.