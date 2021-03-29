В Координационный совет по правам человека при кабмине поступило шесть жалоб

Секретариатом Координационного совета по правам человека при правительстве в 2020 году направлены ответы в Министерство иностранных дел для дальнейшего препровождения в комитеты ООН по трем индивидуальным и коллективным жалобам. В целом за прошлый год на рассмотрение поступило шесть жалоб.

Все жалобы касались бесчеловечного обращения в период содержания под стражей, применения пыток и неспособности провести эффективное расследование. Созданы соответствующие рабочие группы по их рассмотрению. Даны 10 поручений, сроки их исполнения — в течение первого квартала 2021 года (который уже практически закончился. — Прим. 24.kg).