Испанские страсти в Бишкеке. Камерный оркестр «Манас» представил «Кармен-сюиту»

Президентский камерный оркестр «Манас» под управлением маэстро Эрниса Асаналиева сыграл на сцене филармонии знаменитую «Кармен-сюиту».

Полвека назад композитор Родион Щедрин переложил оперу Жоржа Бизе в одноактный балет по просьбе своей супруги Майи Плисецкой, мечтавшей станцевать красавицу-цыганку. Поскольку балетный оркестр, по мнению Щедрина, должен звучать на несколько градусов «горячее» оперного, аранжировку сделали для струнных и ударных инструментов. Сюиту блестяще исполнили музыканты оркестра «Манас», которым ассистировала труппа Театра оперы и балета.

Но это был апофеоз вечера, а сначала зрителям позволили окунуться в музыку Антонио Вивальди. Свежая, легкая, жизнеутверждающая, она дарила весеннее настроение и надежду. «Весна» из цикла «Времена года», «Концерт для четырех скрипок», «Олимпиада»: скрипки плакали и пели в руках маэстро и его учеников.

Во втором отделении Большой зал филармонии взорвался яркой, искрящейся, экспрессивной музыкой Бизе. И бушевали страсти, сгорал от любви и ревности молодой Хозе, а сердце ветреной Кармен стремилось к красавцу Тореро. В волшебных звуках музыки они словно возникали наяву. И Кармен появилась на сцене, это был сюрприз, обещанный организаторами концерта. Три зажигательных танца в образе знаменитой цыганки исполнила Алия Аджибаева, лауреат международных хореографических конкурсов, магистрант Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

Зал аплодировал артистам стоя и не хотел отпускать их со сцены. Этот концерт был одним из серии выступлений, приуроченных к 20-летию коллектива.

Напомним, камерный оркестр «Манас» создан в 1999 году. Его основоположник — художественный руководитель и дирижер, скрипач, народный артист КР, лауреат международного конкурса, доцент Кыргызской национальной консерватории Эрнис Асаналиев.