В парламенте просят построить новое здание филармонии. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Бактыяр Калпаев.

По его словам, сегодня государство возводит много объектов, построен новый стадион.

«Но нужно уделять внимание и культурным объектам. Я считаю, что пришло время построить новое здание филармонии. Это была бы дань уважения культуре, ведь именно в этом здании проходят все важные государственные мероприятия. И надо, чтобы это здание выглядело подобающе», — добавил парламентарий.

Напомним, что недавно президент дал задание мэру Бишкека отремонтировать здание Дворца спорта.