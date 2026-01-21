12:24
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Власть

В парламенте просят построить новое здание филармонии

В парламенте просят построить новое здание филармонии. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Бактыяр Калпаев.

По его словам, сегодня государство возводит много объектов, построен новый стадион.

«Но нужно уделять внимание и культурным объектам. Я считаю, что пришло время построить новое здание филармонии. Это была бы дань уважения культуре, ведь именно в этом здании проходят все важные государственные мероприятия. И надо, чтобы это здание выглядело подобающе», — добавил парламентарий.

Напомним, что недавно президент дал задание мэру Бишкека отремонтировать здание Дворца спорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358684/
просмотров: 559
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
Депутат бьет тревогу: к распространению наркотиков привлекают 12-16-летних детей
Депутат призвала ввести жесткие правила пользования самокатами
Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»
Маруп уулу Калдарбек назначен худруком Ошской филармонии с испытательным сроком
Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане
Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки
Два депутата Бишкекского городского кенеша сложили свои полномочия
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 лет, самому молодому — 25
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
12:23
В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершеннолетних совершили суицид В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершенноле...
12:21
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
12:13
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
12:10
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
12:06
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН