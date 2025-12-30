Маруп уулу Калдарбек назначен худруком Ошской филармонии с испытательным сроком

Маруп уулу Калдарбек назначен художественным руководителем Ошской областной филармонии с трехмесячным испытательным сроком. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, Маруп уулу Калдарбек родился в 1997 году в селе Кара-Гур Ошской области. Имеет высшее образование, выпускник факультета искусств ОшГУ.

Фото Минкультуры. Маруп уулу Калдарбек

Трудовую деятельность начал в 2019 году в Ошской филармонии. Работал музыкантом и аранжировщиком, писал партитуры эстрадным группам, был дирижером.

Основатель и продюсер фольклорно-эстрадной группы Aalam. Активный участник мировых и республиканских фестивалей. Автор ряда музыкальных произведений.