Фонтаны у филармонии в Бишкеке демонтируют: впереди полное обновление

Перед Кыргызской национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова начали разбирать фонтаны — их полностью обновят впервые за более чем 20 лет. После демонтажа на этом месте появится модернизированный фонтанный комплекс с новыми инженерными системами и благоустроенной территорией.

По сообщениям пресс-службы мэрии Бишкека, проект предусматривает обновление конструктивных элементов, модернизацию инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

Последний капитальный ремонт фонтанного комплекса проводили в 2002 году. В рамках проекта объект ожидает полное обновление с заменой всех инженерных сетей.

Фото из соцсетей. Фонтанный комплекс у филармонии

Работы реализуют в рамках программы реконструкции и обновления городской инфраструктуры. Ее цель — улучшить архитектурный облик столицы и создать более комфортную общественную среду для жителей и гостей города.