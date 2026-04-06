Фонтаны у филармонии в Бишкеке демонтируют: впереди полное обновление

Перед Кыргызской национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова начали разбирать фонтаны — их полностью обновят впервые за более чем 20 лет. После демонтажа на этом месте появится модернизированный фонтанный комплекс с новыми инженерными системами и благоустроенной территорией.

По сообщениям пресс-службы мэрии Бишкека, проект предусматривает обновление конструктивных элементов, модернизацию инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

Последний капитальный ремонт фонтанного комплекса проводили в 2002 году. В рамках проекта объект ожидает полное обновление с заменой всех инженерных сетей.

Фонтанный комплекс у филармонии
Работы реализуют в рамках программы реконструкции и обновления городской инфраструктуры.  Ее цель — улучшить архитектурный облик столицы и создать более комфортную общественную среду для жителей и гостей города.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
