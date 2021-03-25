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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Повторные заражения протекают в более тяжелой форме, заявляет эксперт

В 2021 году в некоторых странах центральной Европы на фоне высокой скорости распространения COVID-19 отмечается рост смертности. Но это только верхушка айсберга, сообщает Центр политико-правовых исследований (ЦППИ).

По словам международного эксперта по политике и финансированию систем здравоохранения Нинель Кадыровой, большая опасность — это последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Они беспощадно проявляются в росте заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушений свертываемости крови, эндокринных заболеваний (таких, как сахарный диабет), поражений почек, психических расстройств и так далее. Также до конца не изучены последствия COVID-19 и его влияние на репродуктивную систему.

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По данным ВОЗ, многие люди, перенесшие острый COVID-19, еще долго чувствуют себя плохо, порой до такой степени, что не в состоянии работать.

«Такой «затяжной» COVID-19 может сопровождаться целой группой симптомов, включая чувство усталости и изнеможения, нарушение когнитивных функций и состояние, которое пациенты называли «затуманенным сознанием». Постковидные симптомы проявляются даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме и не был госпитализирован», — отмечает Нинель Кадырова.

«В ВОЗ обеспокоены тем, что в свете масштабов пандемии и огромного числа зараженных вирусом SARS-CoV-2, «затяжной», или «длительный» COVID-19 создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, могут быть повторные заражения, которые протекают в более тяжелой форме», — добавляет эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187499/
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