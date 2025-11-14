Около 1 миллиона кыргызстанцев страдают респираторными заболеваниями

В Кыргызстане около 1 миллиона человек страдают респираторными заболеваниями, что выводит болезни органов дыхания на второе место среди наиболее распространенных патологий. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, основными причинами заболеваемости остаются курение и загрязнение воздуха внутри помещений, вызванное использованием печного отопления.

Читайте по теме В Кыргызстане снижаются показатели смертности от болезней легких

В то же время, по сведениям международных медицинских экспертов, КР продемонстрировала значительные успехи в снижении смертности от легочных заболеваний. На глобальных саммитах отмечено, что уровень смертности снизился на 26 процентов, и страна стала примером для других государств региона в сфере контроля и профилактики респираторных заболеваний.

Эксперты подчеркнули, что достигнутые результаты стали возможны благодаря системной работе Министерства здравоохранения, развитию национальных программ, международному сотрудничеству и активной просветительской деятельности среди населения.

Тем не менее стоят вопросы внедрения новых стратегий лечения и профилактики респираторных заболеваний. Нужно усиливать контроль респираторных инфекций и аллергий, а также следовать международным рекомендациям по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни легких.