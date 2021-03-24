В Кыргызстане выпустят марки, посвященные 60-летию полета человека в космос. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, государственное предприятие «Кыргызмаркасы» объявило тендер на их изготовление. На эти цели оно планирует потратить 85 тысяч сомов.

Отмечается, что серия состоит из двух марок. Общий тираж марок — 10 тысяч штук.

Напомним, что 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 1961 году в этот день ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин.