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Общество

Кыргызстанцы приняли участие в международном арт-проекте в Ташкенте

Фото Art Plov Central Asia

Кыргызстанцы приняли участие в международном мультидисциплинарном арт-проекте Art Plov CA в Ташкенте. Об этом 24.kg сообщил один из его кураторов Ашот Даниелян.

В онлайн-проекте, который реализован при поддержке British Council, приняли участие более 40 участников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, работающих в различных жанрах искусства.

Нашу страну представили фотографы Даниль Усманов, Павел Большаков, графики Беназир Ибраимова, Соната Райымкулова, Марат Райымкулов, живописцы Дарина Манасбек, Медер Ахметов, поэты Михаил Левантовский, Наристе Алиева и Фрида Щербатски.

«Поэты, художники и фотографы из Узбекистана сотрудничали друг с другом и со своими сверстниками в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане на расстоянии. Это трансграничное сотрудничество и является сутью и направлением развития проекта, так как участники должны были научиться вместе генерировать идеи, адаптироваться, работать удаленно и согласовывать определенные руководящие принципов и сроки своих коллабораций. Этот проект призывает участников создавать как можно больше новых произведений искусства, а не просто презентовать старые работы и тексты», — отметили организаторы.

Физическим результатом проекта является книга, которую презентуют 25 марта в Ташкенте в рамках фестиваля moc fest.

Еще одно направление и результат проекта — серия коротких видеороликов, разработанных кураторами вместе с актерами театра «Ильхом» (Ташкент), читающими некоторые из стихотворений, созданных для проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186728/
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