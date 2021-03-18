Кох не дремлет, или Как COVID-19 сказался на ситуации с туберкулезом

По оценкам ВОЗ, около четверти всего населения мира являются носителями палочки Коха, но при этом не болеют туберкулезом и не представляют опасности для окружающих. Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании или сплевывании мокроты, и достаточно вдохнуть лишь несколько микробов, чтобы инфекция поселилась в организме. При этом переболевшие COVID-19 пациенты больше других восприимчивы к заболеванию туберкулезом. Об этом 24.kg рассказала пульмонолог-фтизиатр, сотрудник кафедры фтизиопульмонологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Калдыгуль Душимбекова.

— Пандемия COVID-19 всех застала врасплох. Это инфекция, которая была незнакома миру, не было опыта оказания медицинской помощи. Конечно, это не могло не отразиться и на нашей республике, и на других странах.

Во время пандемии наш институт вместе с проектом USAID «Вылечить туберкулез» провел онлайн-обучение всех фтизиатров по ведению больных, которым уже установлен диагноз, чтобы они продолжали лечение, принимали препараты дома.

А вот обращаемость по новым случаям уменьшилась. Думаю, что отчасти это связано с тем, что акцент был сделан на COVID-19. Калдыгуль Душимбекова

За счет этого шло уменьшение выявления новых случаев туберкулеза, но подобная ситуация наблюдалась не только в Кыргызстане, но и во всем мире.

— Не так давно Минздрав России предупредил о повышенном риске туберкулеза у тех, кто перенес COVID-19, а ВОЗ прогнозирует рост числа заболевших...

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— По прогнозам ВОЗ, уровень заболеваемости вернется на три-пять лет назад. То есть будет его увеличение.

У большинства перенесших коронавирусную инфекцию остаются изменения в легочной ткани. Кроме того, среди них есть больные с бронхиальной астмой, хроническими обструктивными заболеваниями легких и другими патологиями органов дыхания. Это является фактором риска для заболевания туберкулезом. Я думаю, что будет рост не только туберкулеза, но и других заболеваний, в том числе бронхо-легочных. COVID-19 влияет не только на органы дыхания, но и на общую сопротивляемость организма.

У многих людей есть палочка Коха в организме. Но она находится в спящем состоянии и до поры до времени никак не проявляется. Калдыгуль Душимбекова

Даже если человек перенес COVID-19 в тяжелом состоянии и сопротивляемость его организма снижена, но он хорошо питается, то вероятность заболеть невысокая. Но она повышается, если у него будет в это время контакт с больным туберкулезом.

— После того как заболеваемость коронавирусом в Кыргызстане пошла на спад, стало больше обращений с туберкулезом?

— Сейчас пока о каких-то конкретных данных говорить рано, слишком мало времени прошло. Стабильности по коронавирусу еще не достигли, настороженность по этой инфекции сохраняется. Но все доктора осведомлены, что там, где COVID-19, может быть и туберкулез. Врачи обучены диагностике.

Если у человека имеются следующие симптомы: кашель более двух недель, температура, больше в вечернее время, если есть слабость, потливость, он должен обратиться в ФАП, ГСВ, ЦСМ. Там медики проведут обследование, если будет подозрение на туберкулез, они направят к фтизиатрам.

— Насколько туберкулез опасен?

— Туберкулез является опасным заболеванием.

Но в то же время больные полностью излечиваются от него, если принимают противотуберкулезные препараты. Калдыгуль Душимбекова

Они выдаются ему бесплатно после консультации фтизиатра и постановки диагноза.

Есть устойчивые формы заболевания, когда препараты первого ряда не действуют на микобактерии, тогда лечение будет занимать не полгода, а от года до двух лет.

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Главное, не прерывать его и следовать рекомендациям врачей. Если больной пропускает или прекращает принимать препараты, то произойдет изменение структуры микобактерии и может развиться лекарственная устойчивость. И восстановление будет более продолжительным.

Отмечу, что человек на третий день после начала лечения перестает быть заразным для других.

Заразен тот, кто не принимает препараты, кто кашляет и никуда не обращается.

— А предупредить заражение и инфицирование туберкулезом можно?

— Новорожденным в роддомах делают вакцину БЦЖ, если нет противопоказаний. На мой взгляд, вакцинировать надо обязательно, потому что в Кыргызстане еще высок уровень заболеваемости туберкулезом. Прививка делается однократно, она на 98 процентов защищает. Но это не говорит, что ребенок не заболеет вообще, но даже в этом случае он перенесет туберкулез в более легкой форме.