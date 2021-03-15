Помощь молодым фермерам. В Кыргызстане стартовал проект с бюджетом миллион евро

Евросоюз запустил грантовый проект стоимостью 1,1 миллиона евро для развития зеленого сельского хозяйства в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС.

По ее данным, целевой группой проекта являются молодые фермеры, мобилизованные в местные производственные группы «Бирлик».

Основные получатели поддержки— молодые семьи, фермеры и женские группы, главным занятием которых является мелкое производство с традиционными системами ведения сельского хозяйства, имеющими небольшую добавленную стоимость.

Одной из главных целей проекта является повышение потенциала местных сельских сообществ и фермеров. Также планируется создать новые возможности трудоустройства для молодых сельскохозяйственных предпринимателей.

«Еще одним важным результатом станет программа малых грантов, которая будет запущена для поддержки 14 фермерских групп, в ходе которой фермеры из семи регионов будут обучены выращиванию лекарственных трав и энергосбережению», — сообщили в ведомстве.

Общий бюджет проекта составляет 1,1 миллиона евро, в том числе 989 тысяч евро — вклад Евросоюза. Срок реализации проекта — с декабря 2020 года по июнь 2023-го.