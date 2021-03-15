COVID-19 в мире. Заразились более 119,8 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 372 тысячи 811 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 119 миллионов 848 тысяч 281 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 438 тысяч 222), Бразилии (11 миллионов 483 тысячи 370), Индии (11 миллионов 359 тысяч 48), России (4 миллиона 341 тысяча 381), Великобритании (4 миллиона 271 тысяча 710), Франции (4 миллиона 131 тысяча 874), Италии (3 миллиона 223 тысячи 142), Испании (3 миллиона 183 тысячи 704), Турции (2 миллиона 879 тысяч 390), Германии (2 миллиона 578 тысяч 842) и Колумбии (2 миллиона 303 тысячи 144).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 67,8 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 795 тысяч 876 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 653 тысяч 641. За трое суток показатель вырос на 25 тысяч 98 человек. В том числе в США всего скончались 534 тысячи 880 человек, Бразилии — 278 тысяч 229, Мексике — 194 тысячи 710, Индии — 158 тысяч 725, Великобритании — 125 тысяч 753, Италии — 102 тысячи 145.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 917 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 274 тысячи 541, Узбекистане — 80 тысяч 567, Таджикистане — 13 тысяч 308.