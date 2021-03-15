Для зараженных COVID-19 свободны 164 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 164 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, свободные места на 15 марта:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 142;
- Клинический родильный дом № 2 — 17.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Отметим, что сегодня количество мест резко сократилось. С начала года до конца прошлой недели в больницах столицы было свободно до 300 коек.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 917 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.