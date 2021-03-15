В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 620 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 275 пациентов, в больницах — 345. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 91 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 236 человек (или 68,4 процента) — оценивают как средней тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 39 человек. В Бишкеке выписаны 16 человек, Оше — 1, Чуйской области — 7, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 875 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.